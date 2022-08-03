النيابة توجه باستكمال إجراءات الاستدلال في واقعة الاعتداء على خادمة بحائل

وأشار مصدر مسؤول في النيابة العامة إلى أنه بحسب ما نشر في إحدى الصحف بشأن ضرب عاملة منزلية من قبل ثلاث سيدات ورجل يعمل لديهن، أصدرت النيابة العامة تعليمات لجهة الرقابة المختصة بإنهاء المهمات بشكل عاجل. للحجز والاستدلال وإحالة القضية إلى النيابة العامة وفقاً للمواد (24-27-28) من قانون الإجراءات الجنائية.

استغلال الخادمة وإساءة معاملتها

وأوضح المصدر، بحسب التقرير المذكور، أنها هاربة من رب عملها الأصلي “الضامن”، وتعمل مع الجناة دون وثيقة قانونية، مما سمح لهم باستغلالها والاعتداء عليها وطردها من المنزل. . دون تمكينها من حقوقها القانونية.

وأضاف أن النيابة العامة أمرت أيضا بنقل المذكورين إلى الملجأ المختص لتلقي العناية اللازمة وفقا للمادة (15) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

حرمة جريمة الأشخاص

وسلط المصدر الضوء على حرمة الجريمة بحق الأشخاص، وأن الاعتداء عليهم أو استغلالهم يتطلب مسؤولية جنائية، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لعلاقة العمل، وأن عدم الامتثال يمكن أن يؤدي إلى استغلال العامل أو جريمة جسيمة أو حرمانه من حقوقه التي يكفلها القانون.