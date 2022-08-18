النيابة توجه باستكمال إجراءات الاستدلال في واقعة تعنيف امرأة بحفر الباطن

أمرت النيابة العامة، ظهر اليوم الخميس، باستكمال إجراءات الاستدلال الأولي في واقعة العنف في حفر الباطن.

أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة، بناءً على ما عرضه مركز الرصد البرلماني، بخصوص نشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن ذلك يشمل تعرض امرأة للعنف من قبل أحد أقاربها في محافظة حفر الباطن. . أمر النيابة المختصة بإتمام إجراءات الاستدلال الأولي على الفور وإحالة الضحية إلى المستشفى لإجراء فحص طبي.

تحذير المدعي العام

وأوضح المصدر أن النيابة العامة تراقب جميع وقائع الإساءة التي تنطوي على جريمة، وجميع أشكال الاستغلال أو الإيذاء الجسدي أو النفسي أو التهديد بها من قبل الجاني بما يتجاوز ولايته أو سلطته أو مسؤوليته القانونية، بالتنسيق. مع النيابة العامة. الجهات المختصة وفق نظام الحماية من التجاوزات والأنظمة ذات الصلة.

من ناحية أخرى، تحذر النيابة العامة بشكل دوري في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي من تسريب ونشر الوثائق والمراسلات الرسمية، وأن هذا الفعل يتطلب مسؤولية قانونية.