النيران تلتهم سيارة متسابق سعودي فِيْ بولندا..ينجو من الموت بأعجوبة

تاريخ النشر 04/09/2022

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تعرض سائق الرالي السعودي يزيد الراجحي وشريكه لحادث مروع بعد أن اشتعلت النيران فِيْ سيارتهم خلال سباق باجا فِيْ بولندا.

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ونجا الراجحي وشريكه بأعجوبة من هذا الحادث المروع، فِيْما وثق يزيد هذه الواقعة عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وعلق “الحمد لله والعياذ بالله وما شاء. سيارة فريقنا تعرضت لحادث اشتعال خلال القسم الثالث من المرحلة الأولى (LEG1-SS3) وحمد الله نزل الكابتن يزيد الراجحي ومايكل أور. فِيْ الوقت المناسب من السيارة التي التهمتها النيران بشدة “.

تعتبر سباقات الرالي بشكل عام مكانًا غير آمن للسائقين حيث تتكرر الحوادث الرهِيْبة بسبب خطورة هذه الرياضات.

يعد يزيد الراجحي عَنّْ 40 عاما من أشهر السائقين فِيْ عالم الراليات، حيث أسس فريقه الخاص عام 2007.