الهاتف العملاق مواصفات وسعر آيفون 14 بروماكس iphone Pro max المتوقع فِيْ بعض الدول

مواصفات وسعر iPhone 14 Promax تستعد شركة Apple الأمريكية لإطلاق iPhone 14 Pro Max، والمتوقع طرحه خلال الفترة المقبلة. أعلنت مصادر قريبة داخل الشركة أن الهاتف سيطلق بين سبتمبر وأكتوبر 2022، وتتوقع الأجهزة أن تقوم شركة آبل بإطلاق نسخة مصغرة من iPhone 14 Pro Max، وهُو iPhone 14 pro max mini، والذي سيكون بسعر أقل. .من السعر الفعلي لجهاز iPhone 14 Pro Max.

سعر iPhone 14 Pro Max والمواصفات المتوقعة فِيْ جميع الدول العربية

آيفون 14 برو ماكس

أصدرت شركة آبل الأمريكية، نسخة رسمية من الهاتف المحاكي iPhone 14 Promax، والتي سيتم إطلاقها فِيْ الأسواق خلال الفترة المقبلة، ووفقًا لآخر البيانات الصادرة عن شركة Apple، فإن مواصفات الجهاز كالتالي

يحتوي الهاتف على معالج Apple A16 Bionic Hexa-core قوي. الهاتف مصنوع من الزجاج المقسّى بإطار من الألومنيوم للحماية والشاشة بها زجاج سيراميك مقاوم للخدش. يدعم الهاتف تقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس. تبلغ مساحة شاشة الهاتف 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز وهُو مزود بطلاء مقاوم للزيت وبصمات الأصابع والماء والغبار.

الهاتف بدون حدود جانبية تبلغ ذاكرة الوصول العشوائي لجهاز iPhone 14 Pro Max 8 جيجا بايت. يمتلك الهاتف سعات داخلية مختلفة منها 128 و 256 و 512 جيجا بايت بالإضافة إلى سعة 1 تيرابايت. يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير وسرعة الشحن 20 وات، لذا يمكن شحن الهاتف بالكامل فِيْ 40 دقيقة فقط.

سعر iPhone 14 Promax

لم تعلن شركة آبل بعد عن أسعار هُواتف iPhone 14، لكن من المتوقع أن تُطرح الهُواتف بالأسعار التالية