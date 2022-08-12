الهالك عبدالله الشهري رقم 4 في قائمة الـ9 المطلوبين

تمكنت السلطة المختصة برئاسة أمن الدولة، عبر عملية أمنية، من تعقب المطلوب رقم 4 من قائمة بأسماء الـ 9 المطلوبين لدى الجهات الأمنية، وهم عبدالله بن زايد بن عبد الرحمن البكري. -شهري.

ضحى بنفسه

رصدت رئاسة أمن الدولة، حضور الفقيد الشهري الساعة العاشرة ليل الأربعاء 12/1/1444 هـ في حي السامر بمحافظة جدة، وببدء إجراءات الاعتقال، بادرت بتفجير نفسه. بحزام ناسف كان يرتديه.

أصيب مواطن و 3 من رجال الأمن.

ونتيجة لوفاة عبد الله بن زايد الشهري، أصيب مواطن باكستاني الجنسية وثلاثة من عناصر الأمن بجروح متفاوتة، ونقلوا فيما بعد إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.