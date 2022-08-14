الهام شاهِيْن السوشال ميديا باب رزق لناس ليس لها قيمة

وأكدت إلهام شاهِيْن أنها تكره “مواقع التواصل الاجتماعي”، رغم إيمانها بأهمية مواقع التواصل الاجتماعي لعمل الفنانة، مشيرة إلَّى أن جوانبها السلبية أكثر من إيجابية، وأنها أصبحت مصدر دخل لأناس لا قيمة لهم. كَمْا وصفتها بأنها مضيعة للوقت.

قالت فِيْ تصريحات متلفزة “أصبحت الشبكات الاجتماعية طريقة حياة للأشخاص الذين ليس لديهم أهمية أو قيمة فِيْ المجتمع فِيْ وقت كان من الضروري الاستفادة منها لرؤية كل ما هُو جديد فِيْ العالم لمواكبة الحياة العصرية والتعلم منها. “.

وأضافت الممثلة المصرية “الناس لا يهتمون بالقضايا الثقافِيْة أو العلمية، لكن الناس يهتمون بالأمور الخاصة، والذين يهاجمون الآخرين .. أرى هذا الهراء الذي ظهر للعيان”.

وكشفت الفنانة، التي تم تكريمها فِيْ مهرجان الفحيص بالأردن قبل أيام، “إنها لا تستند إلَّى حساباتها الخاصة، لكن هناك شخص مسؤول يشرف عليها. هُو الشخص الذي يتابع التعليقات. وكل ما يأتي إليه وينشر المنشورات “.

وأكد أنه يتجاهل التعليقات السلبية على منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها بعيدة كل البعد عَنّْ كونها نقدًا حقيقيًا وبناء، “لكنها كلها انطباعات وتهاجم دون تفكير … مضيعة رهِيْبة للوقت”.

الشخصية التي أرادت إلهام شاهِيْن تقديمها

وكشفت إلهام شاهِيْن خلال اللقاء عَنّْ الشخصية التي أراد تقديمها فِيْ مسيرتها الفنية قائلة “كنت أتمنى أن أقدم الشخصية التاريخية حتشبسوت” خامس ملوك الأسرة الثامنة عشرة فِيْ مصر القديمة.

قالت “كنت أنا فِيْ زمن الملكة حتشبسوت الكبرى، التي تعتبر من أنجح وأقوى ملوك مصر القديمة، لكنني كنت متعبة ومتشوقة لتقديمها”.

وأشار إلَّى أنه يمارس الرياضة من حين لآخر مع الالتزام بالنظام الغذائي، خاصة أنه خلال رحلاته لا يلتزم بنظام غذائي معين.

يشار إلَّى أن إدارة مهرجان الفحيص كرمت إلهام شاهِيْن فِيْ حفل افتتاح دورته الثلاثين تقديراً لمسيرتها الفنية المليئة بالعديد من الأعمال المتميزة، وجاء هذا التكريم بعد أيام من تكريمها فِيْ ختام الدورة الدولية. مهرجان سينمائي. فِيْ فاس، المغرب.

يشار إلَّى أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهِيْن مسلسل “بلو الروح” الذي عرض ضمن ماراثون رمضان الماضي 2022، وتشارك فِيْ بطولته منة شلبي وأحمد السعدني وعادل كرم ومحمد. حاتم تأليف محمد هشام أبية وإخراج كاملة أبو ذكرى.