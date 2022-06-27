الهدايا والورود تستقبل الدفعة الأخيرة من حجاج السودان في ميناء جدة

استقبل ميناء جدة الإسلامي، أمس الأحد، 1183 حاجا تمثل آخر رحلات الحجاج القادمين بحرا من جمهورية السودان على متن الباخرة “أمانة”.

خطة التشغيل المتكاملة

شركة مواني تنفذ خطة تشغيل متكاملة. بالتعاون مع مختلف القطاعات والجهات الحكومية بالميناء، استقبال الحجاج في صالة الوصول المجهزة بكافة المرافق والتجهيزات اللازمة لخدمة الحجاج والقيام بإجراءات دخولهم حتى مغادرتهم بعد أداء المناسك.

بدأ ميناء جدة الإسلامي في استقبال رواد الحجاج منذ منتصف شهر ذي القعدة الحالي، وسط نظام خدمي تضمن أجهزة متطورة لفحص ونقل أمتعة الحجاج إلى غرف الوصول والانتظار والمركبات. لنقل أمتعة الحجاج الوافدين، وتوفير سلسلة من الحافلات الحديثة لنقل الحجاج جزئياً لنقل المرضى وكبار السن.

كما تضمنت المعدات توفير العدد اللازم من مشغلي VTS العاملين على مدار الساعة، وكوادر بشرية مؤهلة من مختلف المجالات للإشراف على التشغيل وإدارة الأمور الفنية، فضلاً عن توفير العديد من المعدات والآليات الخاصة بالأمن والإسعاف ومكافحة الحرائق. الحالات وخدمات الدعم الأخرى.

ترحيب حار

وأعرب الحجاج الذين قدموا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال والانتهاء السلس والسهل لإجراءات وصولهم، معربين عن امتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين لاهتمامها واهتمامها بالحجاج القادمين من جميع أنحاء البلاد. العالم. – أداء مناسك الحج، وإشادة بحسن التنظيم والتجمع.