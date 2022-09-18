الهريفِيْ يرد بهدوء على “أسئلة محرجة” من جماهِيْر النصر

علق فهد الحريفِيْ نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، على سبب عودته للحديث عَنّْ الفوز، رغم أنه “أقسم” على عدم الحديث عَنّْ المونديال، عَنّْد الرد على سؤال متابعيه.، “هل تشعر بالغيرة من النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا

واصل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا تألقه اللافت مع فريق فريق النصر الأول لكرة القدم فِيْ منافسات الدوري الاحترافِيْ.

وخاض تاليسكا مباراتين مع النصر، خلال الموسم الحالي من دوري روشان السعودي، ضد داماك والباطين، وتمكن البرازيلي من تسجيل هدفِيْن.

استقبل فهد الحريفِيْ سؤالاً شيقًا “إنك تغار على تاليسكا، مضطهد بنجوميته، لماذا لا تؤمن بمقولة فِيْ كل مرة، دولة ورجال، انتهى الخلاص، هذه المرة لكَمْ راضون”. واقعك

أجاب الحريفِيْ على السؤال المثير للاهتمام حول تاليسكا وقال “أكثر من يفرح بنجاح تاليسكا، بسبب نجاح تشخيصي لقدراته من أول ما جذبناه حتى الآن، وهنا يؤكد ذلك. . ” ما قلته عَنّْه فقط.

من ناحية أخرى، أجاب على سؤال أحد متابعيه “كنت أول من أقسم أنك لن تتحدث عَنّْ النصر، فلماذا عدت”

وعلق الحريفِيْ “كانت صدمة وألم وخيانة أثرت عليّ !، والأهم رأيت الساحة مليئة بمن يحبون أنفسهم، وينظرون إلَّى أكتاف الكيان وغيرهم. ممنوع ترك هذه المساحة لهم .. سئمنا ضغوطهم وطرقهم الخاطئة التي تؤثر على المسار! فحص الكيان للفترة الماضية !