الهلال أمام الأندية المصرية.. بطل السوبر وخسر برونزية المونديال

فِيْ مواجهة رفِيْعة المستوى، يواجه فريق الهلال لكرة القدم نظيره المصري الزمالك الساعة 9 مساءً يوم الجمعة فِيْ مباراة كأس السوبر فِيْ لوسيل.

وتقام مباراة سوبر لوسيل، بين بطلي الدوري السعودي والمصري، على ملعب لوسيل الذي سيستضيف نهائي مونديال قطر 2022.

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ومن المقرر أن يلعب الهلال، الجمعة، المواجهة الـ19 ضد الأندية المصرية، حيث واجه الهلال 5 أندية مصرية على مدار تاريخه، وهم “الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي، الاتحاد الإسكندرية، الترسانة”. “

وسبق أن واجه الهلال أندية مصرية فِيْ 18 مباراة شهدت 5 انتصارات و 5 تعادلات و 8 هزائم، كَمْا سجل الهلال 17 هدفا واستقبلت شباكه 23 هدفا.

توج الهلال بالألقاب أمام الأندية المصرية

وفاز الهلال بكأس السوبر السعودي المصري عام 2001 بعد فوزه على الإسماعيلي 2-1، كَمْا فاز الهلال ببطولة الصداقة الدولية 1998 بفوزه على الأهلي بهدف نظيف.

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أكبر هزيمة أمام الأندية

من ناحية أخرى، جاءت خسارة الهلال الكبيرة أمام الأندية المصرية، بعد خسارته أمام الأهلي بأربعة نظيفة فِيْ مباراة المركزين الثالث والرابع فِيْ مونديال الأندية 2022، حسم الهلال لكأس العالم الرابعة. صَحن.

سوبر الهلال الثالث

ويخوض الهلال المباراة الثالثة لكأس السوبر السعودي المصري على ملعب لوسيل، بعد أن توج الهلال باللقب فِيْ نسخة 2001 أمام الإسماعيلي (2-1)، ثم خسر اللقب فِيْ نسخة 2022. . ضد الزمالك (1-2).

أكبر فوز

جاء أكبر فوز للهلال على الأندية المصرية فِيْ ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2022، حيث حقق الهلال الفوز 3-0 على الاتحاد الإسكندرية.

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