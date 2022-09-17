الهلال أم النصر إقامة كأس السوبر الإيطالي السعودي فِيْ 2023!

اقترب الاتحاد السعودي لكرة القدم، بحسب آخر الأخبار الصحفِيْة الواردة اليوم السبت، من التوصل إلَّى اتفاق رسمي مع الإيطاليين بشأن إقامة كأس السوبر بين أبطال البلدين، ابتداء من نسخة 2023.

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من المفترض أن تقام النسخة المقبلة من كأس السوبر الإيطالي فِيْ السعودية، فِيْ 18 يناير 2023، بين ميلان وإنتر، بعد فوز روسينييري بلقب الكالتشيو وفاز النيرازوري بكأس إيطاليا.

الهلال أم النصر إقامة كأس السوبر السعودي الإيطالي عام 2023!

وأوضحت صحيفة “ميلان فِيْنانزا”، فِيْ تقرير لها، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قدم عرضًا استثنائيًا للاتحاد الإيطالي، يتضمن تغيير نظام كأس السوبر، على غرار النظام الإسباني، حيث يريد المضيف زيادة عدد معدات. إلَّى 4، بعقد جديد يمتد لمدة 6 سنوات، حتى طبعة 2029.

وأوضح أن العرض بلغ 138 مليون دولار أي ما يقرب من 518 مليون ريال سعودي.

والمفاجأة أن العرض الرسمي يتضمن مباراة ودية بين بطل كأس السوبر السعودي وبطل كأس السوبر الإيطالي أو أحد الفرق المشاركة، والتي قد تجري من النسخة المقبلة عام 2023.

سيشارك الهلال والفِيْحاء والاتحاد والنصر فِيْ كأس السوبر السعودي، بشرط تواجد إنتر وميلان ويوفنتوس ونابولي فِيْ كأس السوبر الإيطالي بنظامهم الجديد، حال وجود اتفاق رسمي. قريبًا.

يشار إلَّى أن الهلال كان آخر من يفوز بكأس السوبر السعودي فِيْ يناير 2022، عَنّْدما تغلب على الفِيْصلي بطل كأس الملك.