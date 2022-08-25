الهلال أم النصر.. الاتحاد يقترب من ضم حارس مرمى جديد

كشفت تقارير صحفِيْة، اليوم الخميس، عَنّْ رغبة مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الهِيْلي، فِيْ ضم حارس مرمى جديد، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفِيْة الجارية.

وقعت “الاتحاد” 5 اتفاقيات رسمية – حتى الآن – ؛ وهم لاعب الوسط المصري طارق حامد، والجناح الأنجولي هِيْلدر كوستا، والثلاثي المحلي أحمد الشراحيلي، وزكريا هُوساوي، ومحمد الصيعري.

ويستعد نادي الاتحاد لمباراته الأولى فِيْ “دوري الروشان السعودي”، بدعوة من فريق العدالة، مساء غد الجمعة، فِيْ منافسات الدور الأول.

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صفقة جديدة قادمة

وأكدت تقارير أن إدارة النصر تسعى لضم حارس مرمى موجود بأحد أندية العاصمة لتقوية مركز حراسة المرمى قبل إغلاق الباب فِيْ الصيف ميركاتو.

وتشير الشؤون إلَّى أن إدارة نادي النصر بصدد التعاقد مع حارس مرمى نادي الهلال عبد الله الجدعاني فِيْ ظل تعيين مدرب الفريق نونو سانتو لتقوية مركز حراسة المرمى.

وتقام مباراة نادي العدالة والاتحاد فِيْ تمام الساعة 645 مساء الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

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