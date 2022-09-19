الهلال أم النصر.. رونالدو إلَّى الدوري السعودي بهذا الاتفاق الغريب!

فِيْ مفاجأة كبيرة، كثر الحديث عَنّْ انتقال الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلَّى الملاعب السعودية.

رونالدو يريد الرحيل عَنّْ مانشستر يونايتد، فِيْ الفترة الحالية ؛ خاصة بعد غياب الفريق عَنّْ دوري الأبطال، ودخوله فِيْ خلاف مع الجهاز التدريبي بقيادة الهُولندي إريك تن هاج.

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ولم يتلق الأسطورة البرتغالي عروضا من أي ناد أوروبي، وسط مفاوضات بين عملاقى المملكة، الهلال والنصر، واستعدادهما للتعاقد معه مقابل 300 مليون يورو، أي أكثر من مليار ريال سعودي.

انتقال رونالدو إلَّى دوري المحترفِيْن السعودي

من جهته أعلن الإعلامي الرياضي خالد الرشيد فتح ملف انتقال رونالدو إلَّى الملاعب السعودية من جديد بعد مونديال “الدوحة 2022”. هذا بعد أن سقطت الصفقة خلال هذا الصيف.

أعلن ياسر المشعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، فِيْ وقت سابق، إصراره على رؤية رونالدو فِيْ مسابقة دوري المحترفِيْن.

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وكشف الرشيد، فِيْ تصريحات تلفزيونية، أن رونالدو سينضم إلَّى نادي النصر، إذا قرر القدوم إلَّى المملكة، فِيْ شتاء ميركاتو المقبل “يناير 2023”. خاصة مع حرمان الهلال من العقود.

وأوضح الصحفِيْ الرياضي أنه فِيْ حال الاتفاق على قدوم الأسطورة البرتغالي إلَّى السعودية الصيف المقبل، بعد انتهاء عقوبة الهلال، فإن اللاعب سيكون حرا فِيْ الانضمام إلَّى قلعة الزعيم أو النصر.