الهلال أم النصر.. مفاجأة جديدة تحسم “القرار النهائي” فِيْ قضية كنو

ولا يزال الشارع الرياضي السعودي ينتظر القرار الرسمي النهائي فِيْ قضية النجم الدولي محمد كانو بين عملاقتي الرياض والهلال والنصر.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق، حرمان الهلال من عقود “فترتي تسجيل”. بسبب تجديد عقد Kno ؛ رغم أن اللاعب وقع لنادي النصر بعد دخوله وقت الفراغ.

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من جهتها، تقدمت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي، بشأن قرارات “المنازعات”، مطالبة برفع العقوبة ولو مؤقتًا. لتسجيل عروض جديدة.

لكن … “التحكيم” رفض طلب اتخاذ تدابير مؤقتة، ورفع العقوبة مؤقتا، وحث الزعيم على “الانتظار” حتى صدور الحكَمْ النهائي، إما لإلغاء الحكَمْ أو تأكيده.

* مفاجأة جديدة فِيْ قضية محمد كانو

وفِيْ هذا السياق، كشف الصحفِيْ الرياضي، سعود الصرامي، عَنّْ “مفاجأة جديدة” فِيْ قضية كنو، بين النصر والهلال.

وأشار الصرامي، فِيْ تصريحات تلفزيونية، إلَّى وصول ضمانات لمجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل لـ “توقيع” كانو مع النصر، قبل تجديد عقده رسميًا.

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وأوضح الإعلامي الرياضي أن النصر قدم أدلة رسمية عبر إرسال رسائل بريد إلكتروني لنادي الهلال. يفِيْد بأنه حصل على توقيع النجم العالمي. لمدة 3 سنوات القادمة.

وأكد سعود السرامي بناء على هذه الأدلة. تأكيد إدانة نادي الهلال ومجلس إدارته. وبناءً على ذلك، تم تأييد عقوبة حرمانه من عقود “فترتي تسجيل”، وتم تعليق Kno وغرامة قدرها 27 مليون ريال.