الهلال الأحمر السعودي ينفذ أول رحلة إجلاء جوية

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أمس الأربعاء، أولى رحلاتها الدولية، لإجلاء مواطن كان يمثل مشكلة صحية في جورجيا، بعد إعادة تفعيل خدمة الإسعاف الجوي، بالتنسيق مع المركز المرجعي بوزارة الصحة.

# تقرير_مرئي|

الجسم # الهلال الأحمر السعودي نقل أول حالة إسعاف جوي دولي لمواطن من جورجيا إلى المملكة في وقت قياسي وبأمان.#seek_to تحية لها pic.twitter.com/5lLbGVjRsH

– هيئة الهلال الأحمر السعودي (mediasrca) 17 أغسطس 2022

بعد استلام الحالة الطارئة، قدم فريق الإخلاء الطبي المتخصص أعلى مستوى من الرعاية الطبية أثناء رحلة العودة إلى الوطن، وتعد هذه الرحلة الأولى من نوعها دوليًا لإجلاء المرضى والمصابين وضمان وصولهم إلى المراكز الصحية وتوفيرها لهم. مع أفضل رعاية طبية.

خدمة الإسعاف الجوي

تأتي خدمة الإسعاف الجوي ضمن أهداف (رؤية المملكة 2030) وبرنامج التحول للقطاع الصحي من خلال تحسين جودة خدمات الإسعاف. وعالجت الهيئة من خلال خدمات الإسعاف الجوي ما يقرب من 200 مريض ونقلتهم إلى مرافق متخصصة في وقت أقصر. الوقت تحت إشراف فريق إسعاف متخصص.

وتسعى هيئة الهلال الأحمر السعودي من خلال هذه الخدمة إلى تحسين جودة خدمات الإسعاف وتفعيل مبدأ “إنقاذ الأرواح” من خلال مبادراتها على المستويين الوطني والدولي لخدمة الإنسانية.

منذ انطلاق خدمة الإسعاف الجوي مع انطلاق موسم الحج الأخير، تسعى الهيئة جاهدة لإحياء المزيد من الأرواح من خلال الاستجابة للتقارير على الطريق ونقل المرضى بين مختلف المرافق الصحية، بالتنسيق مع مركز الإحالة الطبية. الوزارة. الصحة.