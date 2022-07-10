الهلال الأحمر يسعف حاجة هندية في مشعر منى

بدأت فرق الهلال الأحمر في الأماكن المقدسة بإنقاذ حاجة السكان الأصليين وتقديم الرعاية الطبية في منى.

فيديو | عبر #snap_news.. الهلال الأحمر يساعد امرأة هندية محتاجة ويقدم لها الرعاية الطبية في منى# سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/u4eG3wk3MQ

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 10 يوليو 2022

أصيبت المرأة الهندية بالمرض أثناء أداء مناسكها، وبدأت فرق الهلال الأحمر على الفور في إنقاذها لإكمال مناسك الحج.

نظام متكامل للخدمات

يأتي ذلك في ظل منظومة خدمات متكاملة تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لإيجاد كل الوسائل لراحة الحجاج منذ وصولهم إلى بلادهم بأمان.

كما وثق فيديوهات المنظمة على أعلى المستويات والتنسيق المتكامل بين جميع الأطراف لتنظيم دخول وخروج الحجاج من الجمرات ومنعهم من التجمع والنوم.