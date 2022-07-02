الهلال الأحمر 2000 من القوى البشرية والآلية و97 مركزًا إسعافيًّا لاستقبال الحجاج

أكملت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها لاستقبال ورعاية ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444 هـ، مستفيدةً من طاقاتها البشرية الكاملة وأسطول خدمات الإسعاف البري والجوي المتمثل في سيارات الإسعاف ومركبات الكوارث. والاستجابة السريعة، بالإضافة إلى طائرات الإسعاف الجوي والدراجات النارية وعربات الجولف المدعومة لتشغيل الإسعاف الميداني واستخدام الجوانب التكنولوجية في أعمال الطوارئ لتقديم خدمات إسعاف عالية الجودة.

تشارك الهيئة في موسم حج هذا العام بأكثر من 1288 من الكوادر الطبية، من أطباء واختصاصيين وفنيي سيارات إسعاف وطب طوارئ موزعين على 97 مركز طوارئ بالعاصمة المقدسة ومنى ومزدلفة وعرفات ومجمع إسناد والمراكز الموسمية من خلال التي يمر بها الحجاج في مكة والمدينة.

الدعم اللوجستي للعاملين

كما تستخدم الهيئة 335 قوة عاملة للدعم اللوجستي للعاملين الميدانيين من خلال تقسيمهم إلى فرق ووحدات مختلفة لخدمة وتقديم كافة القدرات لسفراء الحياة، و 9 دراجات نارية و 4 عربات جولف، بالإضافة إلى 4 عربات مستلزمات طبية و 16 جودة. سيارات استجابة وسيارات خدمة لدعم الأعمال الإدارية والطارئة خلال مهمة الحج لهذا العام.

كما تشارك الهيئة في إعادة أكثر من 150 عاملاً طبياً بالعاصمة المقدسة، من خلال عدة لغات، في استقبال وإعادة إرسال الاتصالات في مختلف التخصصات الخاصة بالعمل، وفي متابعة الحالة من خلال الفريق الطبي حتى وصول الطوارئ. وتحويلهم إلى المؤسسات الصحية المناظرة، بالإضافة إلى وجود مترجمين بعدة لغات لتسهيل التواصل مع المستفيدين.

تلقى أكثر من 500 متطوع يعملون تحت مظلة فريقها التطوعي في مختلف التخصصات الصحية والطبية الدعم من هيئة الهلال الأحمر السعودي. كانت مشاركته في دعم خدمات الإسعاف في الأماكن المقدسة والأماكن المقدسة، والعمل على توعية الحجاج وتثقيفهم. ويتبع المشاركون في الحج طرق وقائية من الأمراض وغيرها.

أفضل خدمات الإسعاف

أكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويس أن الهيئة تبذل كل طاقاتها وإمكاناتها لخدمة ضيوف الله في موسم الحج من خلال تقديم أفضل خدمات الطوارئ للحجاج والمشاركين في مناسك الحج.

وأضاف الدكتور العويس أن العمل في برنامج الحج يبدأ من نهاية موسم الحج الماضي لتلافي الصعوبات والتحسين المستمر لجودة خدمة الإسعاف من خلال تتبع جميع الجوانب الإيجابية والسلبية التي حدثت في المواسم السابقة. للحج، للمساهمة في ظهور موسم متقدم يتماشى مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة.