الهلال السعودي يجدد عقد رامون دياز

رامون دياز

جدد مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، عقد الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بحسب تقرير إعلامي أرجنتيني.

أكدت قناة TYC الأرجنتينية، أن رامون دياز جدد تعاقده مع الفريق الأول لنادي الهلال السعودي لكرة القدم لمدة عام، مع خيار التجديد لعام آخر.

توج الفريق الكروي الأول لنادي الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، بعد تسجيله 67 نقطة، تحت إشراف الأرجنتيني رامون دياز.

وحقق الهلال السعودي لقب الدوري الموسم الماضي بعد منافسة شديدة مع اتحاد جدة الذي احتل المركز الثاني بالدوري برصيد 65 نقطة.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي كان قد عين الأرجنتيني رامون دياز، منتصف الموسم الماضي، بعد إقالة ليوناردو جارديم.