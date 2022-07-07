الهلال السعودي يحدد سعر بيع بيريرا

حددت إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، سعر البيع لماتيوس بيريرا، أول لاعب في الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت تقارير إعلامية أن إدارة نادي الهلال السعودي حددت السعر المطلوب لماتيوس بيريرا، بـ 77 مليون ريال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

توج الفريق الكروي الأول لنادي الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي 2022-2022 برصيد 67 نقطة.

توج فريق الهلال الأول لكرة القدم بلقب الدوري السعودي للمحترفين في اليوم الأخير من المسابقة، بعد فوزه على الفيصلي بهدفين مقابل هدف.

دخل الهلال في منافسة قوية مع اتحاد جدة، لكنه فاز باللقب في النهاية.