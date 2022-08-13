الهلال السعودي يحدد شروطه لبيع ديلجادو

حددت إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، سعر البيع لأول لاعب في فريقها لكرة القدم مايكل ديلجادو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت تقارير صحفية أن كورينثيانز قدم عرضًا لنادي الهلال السعودي، لتولي خدمات مايكل ديلجادو، مقابل 6 ملايين يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير إلى أن نادي الهلال السعودي رفض العرض الذي قدمه كورينثيانز وطلب 20 مليون يورو.

فاز فريق الهلال الأول لكرة القدم يوم الجمعة بستة أهداف ضد نظيره الإنجليزي، نوتنغهام فورست، في مباراة ودية ودية للموسم الجديد.

يستعد فريق الهلال لكرة القدم الأول لنادي الهلال لمواجهة نظيره الخليجي في اليوم الأول من الدوري السعودي للمحترفين، في 25 أغسطس.