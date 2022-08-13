الهلال السعودي يرد على بيان مركز التحكيم الأخير

رد مجلس إدارة نادي الهلال السعودي على بيان مركز التحكيم الرياضي بالاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن قضية محمد كانو.

وكان مركز التحكيم الرياضي قد أوضح أن القرار النهائي في قضية محمد كانو سيصدر في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأشار إلى أن التأخير يرجع إلى رغبة مركز التحكيم في منح الأندية الفرصة لعرض كل ما لديهم في القضية قبل القرار النهائي.

وكان مركز التحكيم قد أعلن، منذ فترة، إيقاف محمد كانو، أول لاعب في فريق نادي الهلال لكرة القدم، لمدة 4 أشهر، مع حظر تسجيل الهلال لفترتين.

وعبر نادي الهلال في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن دهشته من بيان مركز التحكيم الرياضي واعتبره مخالفة للإجراءات.

وأوضح أن مركز التحكيم خالف جميع الأحكام بإصدار بيان في قضية معلقة، مشيرا إلى أنه تأثر بضغط إعلامي أدى إلى قرار غير عادل للنادي.

وأشار إلى أنه يستنكر تبرير مركز التحكيم وتباطؤه في اتخاذ القرارات وتأخره في رفض طلب الإجراءات المؤقتة، موضحا أن الإدارة لن تألو جهدا في الحفاظ على حقوق النادي وفقا للأنظمة.

وشدد على أن “مركز التحكيم الرياضي أخذ معلوماته من جهات خارجية لا علاقة لها بأطراف النزاع”.

📄 #الهلال والغريب بيان من “مركز التحكيم الرياضي” pic.twitter.com/ZZPJOQCqTX

– نادي الهلال السعودي (Alhilal_FC) 13 أغسطس 2022