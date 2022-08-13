الهلال السعودي يستقر على رحيل نجمي الفريق

قررت إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، مغادرة نجمي الفريق الكروي الأول للنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبينت صحيفة الرياضية أن إدارة نادي الهلال السعودي قررت خروج الثنائي حمد العبدان ومحمد الخيبري، وأكدت خروجهم من حسابات الهلال الموسم المقبل. .

فاز فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم على نظيره الإنجليزي نوتنغهام فورست بنتيجة 6-1 في إطار المباريات الودية للمدرب استعدادا للموسم الجديد.

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الهلال لمواجهة نظيره الخليجي في اليوم الأول من الموسم الجديد من دوري المحترفين السعودي.

وتقام مباراة فريقي الهلال والخليج يوم 25 أغسطس.