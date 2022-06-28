الهلال السعودي يعلن تجديد عقد جانغ هيون سو

أعلن نادي الهلال السعودي رسمياً، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد مدافع فريقه الأول جانغ هيون سو.

كشف نادي الهلال السعودي، عن تجديد عقد جانغ هيون سو، عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، لموسم آخر.

🔝 جانغ هللويا 😍💙#الهلال pic.twitter.com/nLOXwUGLaW

– نادي الهلال السعودي (Alhilal_FC) 28 يونيو 2022

تمكن الفريق الكروي الأول لنادي الهلال من التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين للموسم 2022-2022، أمس الاثنين، بعد إضافة 67 نقطة.

좋은 마무리 pic.twitter.com/LVWmKz5ytd

– نادي الهلال السعودي (Alhilal_FC) 28 يونيو 2022

وحقق الفريق الكروي الأول لنادي الهلال اللقب بعد منافسة قوية مع الاتحاد جدة الذي جاء في المركز الثاني برصيد 65 نقطة.

تمكن الفريق الكروي الأول لنادي الهلال من الفوز على نظيره الفيصلي بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الثلاثين والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين.