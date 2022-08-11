الهلال السعودي يفقد الشهراني في ودية نوتنجهام

تم التأكيد على أن ياسر الشهراني لاعب فريق كرة القدم الأول لنادي الهلال السعودي، لن يشارك في المباراة الودية أمام نوتنغهام، المقررة يوم غد الجمعة 12 أغسطس.

وغياب الشهراني عن مباراة الهلال الودية ونوتنجهام الودية المقررة غدا، الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة في أبو ظبي، بسبب عدم استعداده، إضافة إلى عبد الإله. المالكي الذي يواصل التأهل.

وتقام المباراة الودية بين الهلال ونوتنجهام على ملعب سانت جورج بارك، داخل ملعب الزعيم في برمنغهام.

وهذه هي المباراة الثانية الودية للفريق الأول لنادي الهلال السعودي، على ملعبهم برمنغهام، بعد مواجهة ألميريا في أول تجربة ودية لهم.

فاز الفريق الأول لنادي الهلال السعودي لكرة القدم على نظيره الإسباني المرية بثنائية مقابل هدف واحد.

ما هي القنوات التي ستبث المباراة الودية بين الهلال ونوتنجهام فورست

ومن المقرر بث المباراة على قناة نادي الهلال السعودي على موقع يوتيوب.