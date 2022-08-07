الهلال السعودي يفوز بهدفين على ألميريا وديًا

فاز فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، الأحد، في مباراة ودية ضد نظيره الإسباني المرية بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل لوتشيانو فيتو الهدف الأول للمباراة في الدقيقة الخامسة، فيما تمكن سالم الدوسري من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 40، وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال السعودي بهدفين نظيفين.

وسجل لارجي رمزاني هدفا لتقليص الفارق لصالح الميريا الاسباني في الدقيقة 85 بضربة جزاء ليختتم المباراة بفوز الهلال السعودي بهدفين لواحد.

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الهلال لبدء موسمه الجديد من الدوري السعودي للمحترفين ضد الخليج، في 25 أغسطس.