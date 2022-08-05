الهلال السعودي يقترب من تجديد عقد ثنائي الفريق

اقتربت إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، من تجديد عقد فريق كرة القدم الأول بالنادي.

وأوضحت صحيفة الرياض أن إدارة نادي الهلال السعودي اقتربت من التجديد مع الثنائي عبدالله المعيوف وعلي البلاحي لاعبي الفريق الكروي الأول للنادي خلال الفترة الحالية.

وكان مركز التحكيم الرياضي، قد أصدر، أمس الخميس، قرارًا برفض طلب الهلال السعودي، بخصوص طلب إجراءات مؤقتة في قضية محمد كنو، للسماح له بالتسجيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ينطلق الفريق الكروي الأول لنادي الهلال الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين ضد الخليج يوم الخميس 25 أغسطس.

مواعيد مباريات الهلال في الموسم الجديد من الدوري السعودي

– الدور الاول .. الهلال مباراة الخليج يوم الخميس 25 أغسطس

الدور الثاني .. الهلال vs الفيحاء السبت 31 أغسطس

– الدور الثالث .. الهلال ضد الفتح يوم الأحد 4 سبتمبر

الجولة الرابعة الهلال ضد الوحدة، الجمعة 16 سبتمبر.

الجولة الخامسة الهلال ضد التعاون، الأحد 2 أكتوبر

الجولة السادسة .. الهلال مقابل الاتفاق يوم الخميس 6 اكتوبر

اليوم السابع .. الهلال ضد الشباب، الاثنين 10 أكتوبر.

اليوم الثامن الهلال ضد الطائي، السبت 15 أكتوبر.

الجولة التاسعة الهلال ضد الباطن 15-17 ديسمبر

الجولة 10. الهلال ضد النصر، 25-26 ديسمبر

الجولة 11 الهلال ضد ضمك، 30-31 ديسمبر

الجولة الثانية عشر الهلال مباراة الاتحاد، 5-7 يناير

الجولة الثالثة عشرة .. الهلال مقابل العدل 12-14 يناير

– الجولة 14. الهلال ضد أبها، 19-21 يناير

الجولة 15 الهلال ضد الرائد، 2-4 فبراير