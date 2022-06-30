الهلال السعودي يقترب من ضم مدافع الشباب

اقترب مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، من التعاقد مع مدافع فريق الشباب السعودي الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت تقارير إعلامية أن قيادة نادي الهلال السعودي، برئاسة بن نافل، اقتربت من تسوية العقد مع المدافع الأول لفريق كرة القدم في نادي الشباب، حسن تمبكتي، خلال الفترة الصيفية الحالية. نقل.

نجح الفريق الكروي الأول لنادي الهلال في إحراز لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي برصيد 67 نقطة، بعد منافسة قوية مع اتحاد جدة.

أنهى الفريق الكروي الأول لنادي الشباب الموسم الماضي من دوري المحترفين السعودي، واحتل المركز الرابع في الترتيب برصيد 55 نقطة.