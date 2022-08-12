الهلال السعودي يمطر شباك نوتنجهام فورست بسداسية وديًا

نجح الفريق الكروي الأول لنادي الهلال السعودي في الفوز على نظيره الإنجليزي نوتنغهام فورست بستة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في مباريات الزعيم الودية الجمعة.

ثم سجل نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي هدف التعادل، في الدقيقة 36، عن طريق موسى ماريغا، فيما سجل لوتشيانو فييتو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 42، ثم سجل سالم الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة 46.، لإنهاء الجزء الأول من اللعبة بميزة الصدارة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأثناء الشوط الثاني، سجل سالم الدوسري الهدف الرابع في الدقيقة 47، ثم سجل موسى ماريغا الهدف الخامس، فيما أنهى عبد الله رديف سداسي الأضلاع في الدقيقة 65.

من المقرر أن يواجه فريق نادي الهلال الأول لكرة القدم نظيره الخليجي في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد يوم 25 أغسطس.