الهلال السعودي ينتظر قرارًا هامًا من التحكيم الرياضي بشأن قضية كنو

تنتظر إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، قرارًا مهمًا من مركز التحكيم الرياضي، بشأن قضية محمد كانو، أول لاعب كرة قدم في النادي معاقبة.

وأكدت صحيفة الرياضية أنه من المقرر أن يصدر مركز التحكيم الرياضي قراره بشأن طلب نادي الهلال السعودي اتخاذ تدابير مؤقتة ورفع قرار منع التسجيل الصادر عن غرفة تسوية المنازعات في قضية محمد كانو. في غضون ساعات.

وكانت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد أصدرت قرارًا بمنع الهلال السعودي من التسجيل لفترتين، بالإضافة إلى غرامة مالية، وكذلك إيقاف محمد كنو عن العمل لمدة 4 أشهر.

يأتي ذلك بعد أن وقع محمد كانو عقده الجديد مع الهلال وفي نفس الوقت وقع عقود انتقاله مع النصر.