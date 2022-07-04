الهلال السوداني يخطف هدف الزمالك

أعلن نادي الهلال السوداني، اليوم الاثنين، عن التعاقد مع اللاعب أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق سموحة الكروي الأول، خلال السوق الصيفي.

ارتبط اسم أطهر الطاهر بانتقاله لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية، قبل أن يعلن نادي الهلال السوداني تعافيه للمرة الثانية.

وقال الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “أعاد نادي الهلال تأسيس خدمات اللاعب أطهر الطاهر الذي يلعب في الظهير الأيمن للأمام، بعقد احترافي يمتد إلى 3 سنوات”. .

وتابع “وقع اللاعب العقود من مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة حيث يتواجد هذه الأيام، وسيعود للخرطوم في الأيام المقبلة”.

وتابع “تمت الصفقة بإشراف المهندس محمد إبراهيم العلاقي نائب رئيس النادي ونائب رئيس قطاع الرياضة، إلى جانب مهيار الطيب مدير المكتب التنفيذي ومسؤول نظام النقل. . “

وختم “الطاهر أمضى مواسم عديدة مع شعار الهلال، منذ البداية، قبل أن يتم ترقيته إلى الفريق الأول، ومؤخرا كان له تجربة احترافية مع نادي سموحة المصري”.