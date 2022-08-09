الهلال “الضحية”.. جارديم ينافس الاتحاد على “خليفة” حمد الله

دخل شباب الأهلي دبي الإماراتي منافسة شرسة مع نادي الاتحاد. “لتسوية” صفقة عالمية كبيرة، خلال السوق الصيفِيْ الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

أبرم الاتحاد 4 اتفاقيات رسمية – حتى الآن – ؛ بتعاقد لاعب الوسط المصري طارق حامد والجناح الأنجولي هِيْلدر كوستا وكذلك الثنائي المحلي أحمد شراحيلي وزكريا هُوساوي.

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بالإضافة إلَّى هذه الاتفاقيات، تعمل الإدارة الاتحادية على تعيين الثنائي الفِيْصلي أحمد الكسار ومحمد الصيعري. أن تكون جزءًا من فريق كرة القدم الأول.

شباب الأهلي يتنافسون مع الاتحاد على كافاني

كشف الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، أن شباب الأهلي والاتحاد دخلوا فِيْ محادثات مع المهاجم الأوروغواياني الدولي إدينسون كافاني. للتوقيع عليه رسميًا، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

لا يرتبط كافاني بأي ناد فِيْ الوقت الحالي، بعد انتهاء عقده مع فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم فِيْ 1 يوليو 2022.

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ونفى جاليتي، فِيْ تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، تفاوض مع المهاجم الأوروغوياني، وأشار إلَّى أن عدة تقارير أربكت المنتخب السعودي بشباب الأهلي الإماراتي.

يبحث نادي الاتحاد عَنّْ قلب هجوم جديد، بعد قرار إيقاف النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، لمدة 4 أشهر كاملة ؛ فِيْ سياق قضية نادي النصر.

جدير بالذكر أن الهلال سيكون ضحية عملية كافاني، إما من قبل الاتحاد أو الأهلي يوفِيْنيل بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم ؛ خاصة وأن منتخب الإمارات سيواجه المتصدر فِيْ دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.