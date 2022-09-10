الهلال بطلا لكأس سوبر لوسيل .. 3 أسباب وراء التتويج 

فاز الفريق الكروي الأول لنادي الهلال بكأس لوسيل السوبر للمرة الأولى وانتزع فوزا ثمينا 4-1 من الزمالك بركلات الترجيح ليفوز بأول ألقاب الموسم الكروي الجديد 2022-2023.

رغم فوزه بركلات الترجيح، إلا أن الهلال حقق ما هُو مطلوب من المباراة، حيث انتصر على بطل السوبر السعودي المصري، وحقق أول ألقاب الموسم مع مدربه الأرجنتيني رامون دياز، وسط حشد كبير فِيْ ملعب لوسيل، ووجه رسالة يعلن فِيْها سعيه لموسم تاريخي.

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كَيْفَ حقق الهلال لقب بطل كأس سوبر لوسيل الجواب ترصده “السعودية الرياضية”.

1- الهلال .. دفاع حديدي

رغم أن حارس المرمى عبد الله المعيوف تلقى هدف زيزو ​​فِيْ الدقيقة 34 إلا أن الهلال لعب مباراة رائعة دفاعية وقلص تألق سعود عبد الحميد ومحمد الجحفلي وعلي البليحي وياسر الشهراني بكامل خطورة الزمالك. لاعبين مثل إبراهِيْما ناداي وشيكابالا وسيف الدين الجزيري فِيْ مباراة كأس سوبر لوسيل.

2- إغالو … هداف الهلال

أوديون إيغالو يمثل حلاً مثالياً لرامون دياز، مدير فريق الهلال، لتحديد لقب بطل كأس لوسيل، من خلال الاستمرار فِيْ تسجيل الأهداف مع الهلال.

3 … دياز … إعادة التدوير مطلوب

ومن أهم أسباب الفوز ظهُور التدويرات فِيْ أول 11 مباراة خلال المباراة، حيث أعطى المدرب الأرجنتيني الفرصة لجميع النجوم وعلى رأسهم فِيْتو وديلجادو وسالم الدوسري فِيْ الشوط الثاني على عكس من. المجموعة التي بدأت المباراة خوفا من فقدان لياقتها وكانت أفضل مباراة فِيْ معظم فترات المباراة.

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