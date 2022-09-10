الهلال بعد كأس لوسيل.. مستقبل المعيوف وبديل سالم وهل يرحل بن نافل

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم سيطرته على الألقاب المحلية والأجنبية بفوزه بكأس سوبر لوسيل مساء الجمعة.

توج الهلال بلقب كأس سوبر لوسيل، فِيْ الدوحة بقطر، بعد فوزه على الزمالك المصري بـ “ركلات الترجيح”، بعد انتهاء الوقت الأصلي، بالتعادل الإيجابي (1-1).

اقرأ أيضا

حَقيْقَة إيقاف حمدالله بعد مباراة الرائد و “سحب” نقاط من الاتحاد

ولعب الهلال “كأس لوسيل” رغم ترشيح النصر. أغرب مفاجآت 2022!

بعد تتويجه باللقب المنشود، بدأت أخبار الهلال بالظهُور، وخطط مجلس إدارته برئاسة فهد بن نافل. هذا ما يلي

* انتخابات نادي الهلال

وكانت صحيفة الشبابية أعلنت فِيْ وقت سابق استقرار الجمعية العمومية للهلال، لتجديد الثقة فِيْ فهد بن نافل رئيس النادي، للسنوات الأربع المقبلة، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها الصيف المقبل.

وعلى وجه التحديد، أيدت وسائل الإعلام وجمهُور الهلال، خلال الساعات القليلة المقبلة، بقاء بن نافل على رأس مجلس إدارة النادي، بعد تحقيق إنجاز جديد، هذه المرة على ملعب لوسيل، الذي سيستضيف نهائي كأس العالم. .2022.

* تجديد عقود اللاعب

من جانبهم، لفت عدد من نجوم الهلال أنظارهم بشدة، فِيْ الفترة الماضية، خاصة ضد الزمالك ؛ وفوقهم “الحارس عبدالله المعيوف والمدافع علي البلاحي ولاعب الوسط جوستافو كويلار”.

وكشفت تقارير صحفِيْة أن إدارة الهلال قدمت عروضاً لهذا الثلاثي، بعد فوزه بلقب كأس سوبر لوسيل، لتجديده رسمياً ؛ خاصة وأن عقودهم تنتهِيْ فِيْ يونيو 2023.

* عروض صيف 2023

بالإضافة إلَّى ذلك، أظهر الشوط الأخير، بالإضافة إلَّى مباراة الزمالك، حاجة نادي الهلال إلَّى بديل لياسر الشهراني، فِيْ مركز الظهِيْر الأيسر، لأنه يتألق فِيْ كل مرة يستريح فِيْها، وكذلك بديل لسالم. الشهراني الدوسري الذي انخفض مستواه كثيرا مع قلب دفاع جديد بجانب البليحي.

أنظر أيضا

“تمرد البليحي وخروج الدوسري من الهلال” .. حسم الخلاف بشكل نهائي.

اول رد للهِيْلي “سحب نقاط حزب الرائد من الاتحاد”

وفِيْ الخريف … ارتبطت 3 أسماء محلية كبيرة، جيدة فِيْ هذه المراكز، برحيله لنادي الهلال، بعد انتهاء عقوبة الحرمان من العقد، فِيْ صيف 2023 ؛ كالآتي

– حسن تمبكتي قلب دفاع نادي الشباب.

– حمدان الشمراني ظهِيْر ايسر لنادي الاتحاد.

– عبد الرحمن العبود .. جناح نادي الاتحاد.

تنتهِيْ عقود الشمراني والعبود مع فريق الاتحاد لكرة القدم الأول فِيْ صيف 2023، ما يجعلهما مرشحين أقوياء للانتقال إلَّى الهلال.

وبحسب الهلاليين، فإن العبود قادر على خلافة سالم الدوسري. خاصة بعد المستويات الرديئة التي يقدمها، فِيْ المواسم الماضية والحالية.