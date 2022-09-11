الهلال فِيْ ورطة.. العروض تنهال على نجم الزعيم

كشفت تقارير صحفِيْة، اليوم الأحد، عَنّْ تطورات مثيرة بشأن خروج أحد نجوم الهلال من الفريق، خلال الفترة المقبلة.

بدأ الهلال الموسم ببراعة على أرضه، حيث فاز فِيْ الجولات الثلاث الأولى، على الخليج والفِيْحاء والفتح.

وتوج المتصدر بلقب كأس سوبر لوسيل أول من أمس، على حساب الزمالك المصري بركلات الترجيح (4-1)، بعد انتهاء المباراة فِيْ وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1).

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– عرض نجمة هلالية ثلاثية

كشفت صحيفة “إكوسدانوتيكيا” البرازيلية، أن النجم البرازيلي جوستافو كوييار لاعب وسط الهلال، تلقى ثلاثة عروض من ثلاثة أندية كبرى فِيْ الدوري البرازيلي، للتعاقد معه فِيْ الفترة الحالية.

وأكدت الصحيفة أن الأندية الثلاثة تواصلت مع اللاعب لإقناعه بالعودة إلَّى البرازيل، لكن اللاعب رفض الحديث عَنّْ أي شيء يتعلق بخروجه من الهلال، مؤكدة أن اهتمامه منصوب على الزعيم فِيْ الوقت الحالي.

يستعد الهلال لمواجهة الوحدة، الجمعة المقبل، فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان السعودي.

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