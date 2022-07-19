“الهلال لا يحتاج لتعديل المادة 29 فِيْ قضية كنو”.. تصريح قانوني

كشف المحامي محمد الدويش عَنّْ رأيه فِيْ تعديل المادة 29 من النظام الداخلي لمركز التحكيم الرياضي، وإلَّى أي مدى استفاد الهلال من تعديل المادة لإيقاف الهلال عَنّْ إبرام اتفاقيات جديدة. .

وأصدر المركز السعودي للتحكيم الرياضي بيانا رسميا ذكر فِيْه الموافقة على تعديلات مواد القواعد الإجرائية فِيْ 12 مايو، ولا تنطبق تلك التعديلات على القضايا التي يتلقاها المركز قبل تاريخ نشرها. تعديلات.

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وشهدت الفترة الأخيرة حالة جدل واسعة، فِيْ إطار قرار مركز التحكيم الرياضي تعديل المادة 29 من القواعد الإجرائية للمركز بشأن طلب الإجراءات المؤقتة، فِيْما قدم نادي النصر شكوى رسمية للجنة الأولمبية السعودية، يطالب بتحقيق عاجل فِيْ سلوك مركز التحكيم الرياضي بسبب تعديل اللائحة لصالح الهلال فِيْ قضية اللاعب محمد كنو.

وقبل إصدار بيان مركز التحكيم الرياضي نشر الدويش رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” نصها كالتالي

إذا ركز مشرف #Crescent على طلب تعليق حظر التسجيل الخاص بك على بند الضرر وليس بند الإضافة (الوقت)، فستتلقى التعليق.

الفقرة المضافة، إضافة إلَّى عدم جواز تطبيقها فِيْ قضية قائمة، لا تخدم الهلال ولا حجة لها، لأنها تأخرت فِيْ التطبيق، فساهمت فِيْ انقضاء الوقت!

وقررت غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حرمان الهلال من التسجيل لفترتين، فِيْ إطار الشكوى المقدمة من نادي النصر ضد اللاعب محمد كانو، بدعوى فسخ عقده مع النصر وتوقيع عقد جديد. التعاقد مع الهلال بفرض غرامة مالية على اللاعب ونادي الهلال بمبلغ 27 مليون ريال لصالح النصر بقيمة الشرط الجزائي فِيْ عقد كنو.

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