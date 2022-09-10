الهلال لعب “كأس لوسيل” رغم ترشيح النصر.. أغرب مفاجآت 2022 !

أطلق الصحفِيْ الرياضي عدنان جستينيا العَنّْان لأغرب المفاجآت فِيْ عام 2022، بعد فوز فريق الهلال الأول لكرة القدم بلقب كأس السوبر لوسيل.

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث فِيْ قطر، إقامة مباراة بين بطلي الدوري السعودي والمصري، على ملعب لوسيل، الذي سيستضيف نهائي مونديال 2022.

اقرأ أيضا

حَقيْقَة إيقاف حمدالله بعد مباراة الرائد و “سحب” نقاط من الاتحاد

وتغلب الهلال “بطل الدوري السعودي 2022-2022” على الزمالك “حامل البطولة المصرية” بركلات الترجيح بعد تعادل إيجابي فِيْ الوقت الأصلي بهدف لنفسه.

* اختيار النصر بدلاً من الهلال ومركز مرتضى

وفِيْ هذا السياق، كشفت يوستينيا، فِيْ تصريحات تلفزيونية، أن اللجنة المنظمة لـ “كأس لوسيل سوبر” اختارت نادي النصر للمشاركة فِيْ مباراة الزمالك وليس الهلال.

وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رفض اختيار اللجنة المنظمة، وأصر على اللعب ضد الهلال.

أنظر أيضا

معمر يوافق على نقل نجم “غير متوقع” من النصر للأهلي ..

وأوضح عدنان جستينية أن مرتضى أبلغ اللجنة المنظمة. حرفِيًْا “الزمالك بطل ولن يواجهه إلا فريق بطل مثله .. لذلك سألعب فقط ضد الهلال”.

وطالب جستينية مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، بالتنازل عَنّْ مكافأة بطل كأس سوبر لوسيل المقدرة بـ “1.5 مليون دولار” للزمالك، هدية لمرتضى. موقع تاريخي.