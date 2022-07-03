“الهلال مكبل ويجب ألا يصدر هذا القرار”.. تصريح ناري

أكد الإعلامي الرياضي عبد الله المالكي، أن نادي الهلال “مقيد” ومعرض للضرر، فِيْ ظل عدم وجود قرار بشأن قضية منع الهلال من التسجيل لفترتين، فِيْ سياق قضية محمد. كنو.

وقررت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حرمان الهلال من العقود الجديدة لفترتي التسجيل (صيف 2022 وشتاء 2023)، مع إيقاف اللاعب محمد كنو لمدة 4 أشهر، منذ شهر مايو الماضي.

وأوضح المالكي، خلال تصريحاته على برنامج “حصاد الرياضة”، أنه لا يجوز منع أي فريق من التسجيل إلا بعد صدور القرار النهائي، مضيفا أن القضية ما زالت معلقة وقد يصدر حكَمْ بالبراءة. هلال. قبل أسبوع من إغلاق بوابة التسجيل، تأثر الهلال بالتأخير فِيْ اتخاذ القرار النهائي فِيْ القضية.

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وأضاف أن “الهلال مقيد وسيتأثر بالتأخير فِيْ إصدار القرار النهائي، وأن إدارة نادي الهلال للطعَنّْ على تعيين أحد المحكَمْين فِيْ قضية محمد كانو ستسهم فِيْ تأجيل البت فِيْ القضية، وكان على الهلال أن يهتم بحسم قضيته على وجه السرعة “.

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وكان الهلال قد أعلن تجديد عقد اللاعب محمد كانو لمدة 3 مواسم، فِيْ يناير الماضي، بعد انتهاء مباراة كأس السوبر السعودي، ليصدر النصر بيانًا رسميًا أكد خلاله. أنه حصل على توقيع كانو، قبل تجديده لهلال، مطالبا بشرط جزائي فِيْ عقد اللاعب بقيمة 27 مليون ريال.

وفِيْ مايو الماضي، قررت غرفة تسوية المنازعات إيقاف محمد كانو لمدة 4 أشهر، ومنع الهلال من تسجيل صفقات جديدة لفترتي تسجيل، وكذلك إلزام كنو ونادي الهلال بدفع مبلغ 27 مليون ريال. “تضامنا” مع النصر، وتقدم الهلال ضد القرار بمركز التحكيم الرياضي.

قدم الهلال استئنافًا للمركز السعودي للتحكيم الرياضي ضد تعيين المصري محمد عبد الرؤوف محكَمًْا فِيْ هِيْئة التحكيم بالنظر فِيْ استئناف الهلال، بدعوى أنه أحد المحكَمْين فِيْ قضية عبد الله السالم، التي لا تزال معلقة.

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