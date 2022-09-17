“الهلال مهدد بالهبوط”.. تصريحات تهز الشارع السعودي

“الهلال مهدد بالهبوط” … مقولة تكررت بشدة، خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع وجود فريق كرة القدم الأول فِيْ النادي الأهلي، فِيْ الدوري الأصفر.

وهبط الأهلي للمرة الأولى فِيْ تاريخه، بعد أن احتل المركز الخامس عشر “قبل الأخير” فِيْ ترتيب دوري المحترفِيْن، للموسم الرياضي 2022-2022.

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من جانبه، نجا نادي الاتحاد، لمدة عامين كاملين، من الهبوط، قبل أن يعود للمنافسة على الألقاب والبطولات مرة أخرى.

– اذن الهلال مهدد “بالهبوط” !

كشف الباحث التاريخي محمد الحربي حَقيْقَة أن الفريق الكروي الأول لنادي الهلال هدد بـ “الهبوط” عام 1398 هـ، قبل أن يهزم النهضة بسبعة أهداف مقابل هدف واحد.

ورد أن الهلال يحتاج للفوز على النهضة بـ “سبعة أهداف”. البقاء فِيْ الدوري وتجنب الهبوط لأول مرة فِيْ تاريخه ؛ ماذا حدث بعد ذلك

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وأشار الحربي، من خلال قِصَّة “هلالي قديم”، إلَّى أن الهلال لعب مباراة النهضة فِيْ الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري عام 1398 م. لديه 9 نقاط فِيْ رصيده.

وأوضح الباحث التاريخي أنه فِيْ هذه النسخة من الدوري الذي ضم 10 أندية ؛ وتراجع الشباب برصيد 8 نقاط ونادي أحد بسبع نقاط.

وأضاف “هذا لو خسر الهلال الذي كان لديه 9 نقاط أمام النهضة، ثم المباريات الست المتبقية فِيْ الدوري لما هبط هُو الآخر”.

وأشار الحربي إلَّى أن الفريق الكروي الأول لنادي الهلال أنهى الدوري هذا الموسم فِيْ المركز السادس برصيد 17 نقطة.