الهلال مهدد بـ”الغياب” عَنّْ مونديال الأندية رسميا.. صدمة تسعد النصر

كشف نضال بهران المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حَقيْقَة “ترشيح” نادي الهلال. للمشاركة فِيْ كأس العالم للأندية 2022.

والتقارير الصحفِيْة المعلنة سابقاً “ترشيح” الهلال. للمشاركة فِيْ كأس العالم للأندية 2022، ممثلاً عَنّْ آسيا ؛ لأنه من غير الممكن تحديد البطل الجديد لدوري الأبطال.

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وبحسب نفس المعلومات، فإن بطولة العالم ستقام فِيْ يناير المقبل، أي قبل نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، المقرر لها نهاية فبراير 2023.

لذلك، سيشارك الزعيم فِيْ كأس العالم للأندية 2022 ؛ بصفته بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا “2022”، والتي توجت بلقبه، بعد فوزه على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفِيْن لم يرد عليهما، فِيْ المباراة النهائية.

* أول رد رسمي من “الآسيويين” على ترشيح الهلال

وفِيْ هذا السياق نفى بحران، فِيْ تصريحات لصحيفة “الميدان الرياضي”، أن أي قرار رسمي تم اتخاذه حتى الآن على “مرشح” الهلال. للمشاركة فِيْ كأس العالم للأندية 2022.

وقال متحدث باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم “نحن لا نعلق على الفرضيات. حتى الآن، لا يوجد شيء يتعلق بكأس العالم”.

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وأشار نضال بهران إلَّى أن الفِيْفا لم تحدد بعد مَوعِد انطلاق كأس العالم للأندية.

وأكد بحران أنه عَنّْد وصوله إلَّى “آسيا”، المَوعِد الرسمي لبطولة العالم ؛ بهذه الطريقة فقط سيتم مناقشة ممثل القارة فِيْ هذا الحدث.

بعد هذه التصريحات يتضح أن أول فريق كرة قدم لنادي الهلال لم يتم ضمان مشاركته بعد فِيْ مونديال 2022، الذي يعتبر المنافس التقليدي للفوز، فِيْ ظل الجدل الدائر حول الظهُور العالمي للعملاق الرياضي. .