الهلال وإيجالو ..الرحيل للتخلّص من “صداع” العروض الخارجية

يبدو أن شهر العسل انتهى بسرعة بين الهلال ومهاجمه النيجيري أوديون إيغالو، رغم أن الأخير أصبح من أهم اللاعبين الأجانب الذين مروا بالقيادة فِيْ السنوات الأخيرة، وقد حقق فِيْ وقت قصير الهِيْمنة على الفريق. مشهد كرة القدم فِيْ الهلال والمملكة بشكل عام.

وكان الهلال قد تعاقد مع إيغالو فِيْ يناير الماضي قادما من الشباب لموسم ونصف، وبالتالي يستمر عقد اللاعب مع المتصدر حتى نهاية الموسم المقبل.

لكن إدارة الهلال بدأت بالتفكير جديًا فِيْ الاستغناء عَنّْ المهاجم النيجيري بسبب العروض التي تلقاها اللاعب مؤخرًا، خاصة بعد أن رحب الأخير بخروج أحد تلك العروض التي تلقاها من أندية أوروبية مهمة.

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تتطلع إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، لإغلاق صفقة متينة على مستوى الخط الهجومي، خلال الانتقالات الصيفِيْة المقبلة، استعدادًا لخروج المهاجم النيجيري المتوقع.

رسخ إيغالو اسمه بقوة فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن، منذ انضمامه إلَّى فريق الشباب فِيْ يناير 2022، حيث شارك فِيْ 22 مباراة مع القائد فِيْ مختلف البطولات، وسجل 17 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

يريد المدير الفني إحضار مهاجم قوي يمكنه تعويض الغياب المتوقع للمهاجم النيجيري، خاصة وأن العروض على اللاعب تزداد يومًا بعد يوم ويصعب عليه الاستمرار فِيْ صفوف المنتخب الوطني. الأزرق العاصمة.

إيغالو لديه العديد من العروض فِيْ الدوري الفرنسي والأمريكي، وكذلك اهتمام بشيكتاش التركي لخدماته، وأكدت بعض وسائل الإعلام أن نادي موناكو الفرنسي يريد ضم إيغالو، بعد المستوى المتميز الذي أظهره مع الهلال على المستويات القارية. . والمحلية.