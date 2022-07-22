الهلال والشباب فئة أولى وصدمة الاتحاد.. تصنيف الأندية فِيْ 2023

أعلنت وزارة الرياضة، نيابة عَنّْ المديرية العامة لشؤون الأندية، اليوم “الجمعة”، التصنيف الإداري للأندية الرياضية للموسم الرياضي 2022-2023، والذي يعتمد على نتائج تقييم الأندية فِيْ مبادرة الحوكَمْة. للموسم الرياضي الأخير 2022-2022، من الربع الأول إلَّى الرابع.

وبحسب ما أعلنته الوزارة فِيْ 8 نوفمبر 2022، فقد تم تصنيف الأندية إلَّى 6 فئات، بناءً على النتائج التي حصلت عليها فِيْ مبادرة الحوكَمْة فِيْ نهاية الموسم الرياضي الماضي 2022-2022 م، بهدف رفع مستوى حوكَمْة العمل وتحسين الجوائز الممنوحة للأندية بغض النظر عَنّْ درجة النادي على مستوى الفريق الأول لكرة القدم، على أن تستمر هذه الآلية فِيْ نهاية كل موسم رياضي وفق ما تم اعتماده. مصلحات.

التصنيف الاداري للأندية الرياضية للموسم المقبل كالتالي

فئة (أ) الهلال – الشباب – الاتفاق

وتضمنت أندية “الهلال والشباب والاتفاق”، بعد حصولها على درجة تقييم 6 من 7 فأكثر، لكل معيار من المعايير الخمسة المعتمدة فِيْ مبادرة الحوكَمْة “الاستراتيجية والقيادة – الإدارة والتشغيل – الالتزام والرقابة. والرقابة – الإدارة المالية – أنشطة وفعاليات التسويق ”، فِيْ الموسم الماضي 2022 – 2022 م، حيث تحصل الأندية فِيْ هذه الفئة على مبلغ اقتصادي قدره 28 مليون ريال، إذا وصلت إلَّى المعايير المطلوبة للموسم القادم الرياضي.

صنف (ب) النصر – الفاتح – التعاون – الحزم – الفِيْحاء – الفِيْصلي.

وتضمنت أندية “النصر، الفتح، التعاون، الحزم، الفِيْحاء، الفِيْصلي”، بعد أن بلغ متوسطها 6 من 8 فأكثر من الإجمالي. من المعايير الخمسة المعتمدة فِيْ مبادرة الحوكَمْة، حيث تحصل هذه الأندية على مبلغ 23 مليون ريال، فِيْ الموسم الجديد، إذا استوفت المعايير المطلوبة.

فئة (ج) الباطن – الطائي – الاتحاد – الرائد – الدمك – أبها – الأهلي – القادسية – الخليج – العدالة – الوحدة – الرياض

وضمت أندية “الباطن، الطائي، الاتحاد، الرائد، الدمك، أبها، الأهلي، القادسية، الخليج، العدالة، الوحدة، الرياض، بعد تحقيقها نسبة متوسط ​​درجات 5 من 7 أو أكثر من إجمالي المعايير، وستحصل على مبلغ 20 مليون ريال، فِيْ حالة تحقيقك للمعايير فِيْ الموسم المقبل.

فئة (د)

وضمت الأندية “العروبة، الجيل، الدرعية، الساحل، الخلود، النهضة، حجر، البكيرية وجي”، الذين حققوا متوسط ​​4 من 7 أو أكثر، من اجمالي المعايير وستحصل على 2.5 مليون ريال إذا تمكنوا من استيفاء المعايير.

الفئة E

وضمت الأندية أحد، مضر، العين، الجبلين، الشعلة، الكوكب، الأخدود، جدة، نجران، الصقر، القيصومة، الثقبة، الترجي، الترجي. التقدم، النجوم، الزلفِيْ، التسمم، عفِيْف، الانتصار، الجندل، طويق، الذهب، النعيرية، اللواء “. النجمة، عرار، الريان، الصفا، الروضة، الأنصار، السلام، حيث يشترط للدخول فِيْ هذه الفئة تحقيق متوسط ​​أقل من 4 من 7 من مجموع المعايير. الموسم الماضي، أو استيفاء شروط دخول مبادرة الحوكَمْة، فِيْما ستحصل هذه الأندية على دعم مبادرة الحوكَمْة المخطط لها، والبالغة مليون ريال، فِيْ حال استطاعت تلبية المعايير المطلوبة.

فئة (و)

الأندية الـ 109 المتبقية المدرجة، والتي لم تتمكن من الحصول على دعم مالي لمبادرة حوكَمْة الأندية، لأنها لم تستوف الشروط المطلوبة للانضمام، ولن تتلقى الأندية فِيْ هذه الفئة أي أموال، ولكنها ستخضع لورش عمل وتدريب مستمر استعدادًا لدخول الفئة الأولى لموسم 2023. -2024.

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