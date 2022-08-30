الهلال والفِيْحاء.. مَوعِد المباراة والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع

يواصل الفريق الكروي الأول لنادي الهلال استعداداته، بتوجيه من المدرب الأرجنتيني رامون دياز، لمواجهة الفِيْحاء فِيْ الجولة الثانية من دوري روشان للمحترفِيْن.

حقق الهلال انتصارا فِيْ افتتاح مباريات الدوري السعودي للمحترفِيْن فِيْ الجولة الأولى ضد خليجي الصاعد حديثا بهدفِيْن نظيفِيْن.

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مَوعِد مباراة الهلال والفِيْحاء فِيْ الدوري السعودي وقناة المشغل

يستضيف الهلال نظيره الفِيْحاء فِيْ تمام الساعة 900 مساء يوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد “الملز” ضمن الجولة الأولى من دوري روشان للمحترفِيْن.

مباراة الهلال والفِيْحاء ستذاع على الهُواء مباشرة على مجموعة قنوات SSC التي تحمل حقوق البث التلفزيوني الحصري للمسابقات الرياضية السعودية.

ويدخل الهلال مواجهة الفِيْحاء وسط غياب عدة عَنّْاصر، وعلى رأسهم المدافع الكوري جانغ هِيْون وياسر الشهراني ومحمد كنو وسلمان الفرج.

التشكيل المتوقع للهلال أمام الفِيْحاء فِيْ الدوري السعودي

الحارس عبدالله المعيوف.

فِيْ خط الدفاع ناصر الدوسري، علي البلحي، محمد الجفالي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط أندريه كاريلو، جوستافو كويلار.

فِيْ خط الوسط الهجومي موسى ماريغا، ماثيوز بيريرا، سالم الدوسري.

فِيْ الهجوم أوديون إيغالو.

تاريخ اشتباكات الهلال والفِيْحاء فِيْ الدوري السعودي

وواجه الهلال الفِيْحاء فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن ثماني مرات، وفاز بأربع مرات، وخسر مباراتين وتعادل بنفس الرقم.

وسجل نجوم الهلال هدفاً واحداً فِيْما سجل الزعيم 6 أهداف.