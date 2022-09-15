الهلال والوحدة.. “المَوعِد والتشكيل المتوقع وتاريخ مواجهات مرعب”

يستعد الهلال لخوض مباراة مهمة أمام الوحدة، مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة “دوري الروشان السعودي”، للموسم الرياضي 2022-2023 الجاري.

ويحتل فريق الهلال الأول لكرة القدم المركز الثاني فِيْ ترتيب دوري الروشان السعودي برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات فِيْ ثلاث جولات.

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وانتصر الزعيم على كل من الخليج والفِيْحاء فِيْ الجولتين الأولى والثانية بهدفِيْن مقابل صفر، قبل أن يتغلب على الفتح فِيْ الأسبوع الثالث بنتيجة (1-0).

* مَوعِد المباراة والقناة الناقلة.

وتقام المباراة بين نادي الهلال والوحدة “المركز الحادي عشر”، الساعة التاسعة مساء الجمعة على ملعب “الملز” بالعاصمة الرياض.

وتبث شبكة قنوات “SSC” حزبي الهلال والوحدة. وهِيْ الناقل الحصري لأقوى منافسة فِيْ الشرق الأوسط للموسم الثاني على التوالي.

تشكيل نادي الهلال “المنتظر”.

ومن المنتظر أن يصل الهلال مباراة الوحدة القادمة بنفس التشكيل الأساسي الذي توج بلقب سوبر لوسيل قبل أيام على حساب الزمالك المصري.

الحارس عبدالله المعيوف.

– خط الدفاع ياسر الشهراني وعلي البلاحي ومحمد الجفالي وسعود عبد الحميد.

خط الوسط سلمان الفراج، جوستافو كويلار، أندريه كاريو.

المهاجمون سالم الدوسري، أوديون إيغالو، موسى ماريغا.

حكاية اشتباكات الهلال والوحدة.

منذ تطبيق نظام المحترفِيْن فِيْ 2008-2009، التقى الهلال والوحدة فِيْ 18 مباراة فِيْ مسابقة الدوري.

وفِيْ المواجهات الـ 18، فاز الهلال 15 مرة، وتعادلين وخسارة واحدة فقط، وسجل 44 هدفا، فِيْما ينتظر 14 هدفا.