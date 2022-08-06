الهلال يبرئ النصر فِيْ قضية أبو جبل.. رد حاسم

قرر الدولي محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب المصري، تقديم شكوى رسمية إلَّى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” ضد نادي النصر.

نشر أبو جبل بيانًا رسميًا كشف خلاله عَنّْ توقيع عقد مع نادي النصر، قبل أن يفاجأ إدارة النصر بعدم الاعتراف بالعقد المبرم مع اللاعب، وإلغائه لأسباب غير منطقية، رغم كاملة من حيث التشكيلة، فِيْقرر اللاعب رفع شكوى رسمية إلَّى المحكَمْة المختصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، يطالب اللاعب بكامل العقد الاقتصادي مع نادي النصر.

شاهد تصريح الحارس محمد أبو جبل الكامل ضد الفوز

من جهته نشر الصحفِيْ الرياضي سعيد يوسف الهلال رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” نصها كالتالي

“موقف الانتصار صحيح 100٪، وقد تورط العميل مع أبو جبل”.

أعلن نادي النصر تعاقده الرسمي مع حارس المرمى الكولومبي الدولي ديفِيْد أوسبينا، بصفقة انتقال مجانية لمدة عامين، من صفوف نابولي الإيطالي، خلال الانتقالات الصيفِيْة الجارية.

وساهم عقد النصر مع الحارس أوسبينا فِيْ محاولات إدارة النصر تسويق عقد الحارس المصري محمد أبو جبل الذي حصل عليه النصر بعد تألقه مع المنتخب المصري فِيْ مونديال 2022 فِيْ الكاميرون. وقيادة الفراعَنّْة الى نهائي البطولة الافريقية.

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