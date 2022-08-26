الهلال يبيع نجمه ويضم ثنائي الاتحاد والشباب.. قرار الأحد التاريخي

كثف مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، عمله فِيْ الساعات الماضية، تمهِيْدًا لـ “قرار” مركز التحكيم الرياضي، فِيْ حالة حرمان الفريق الأول لكرة القدم من التعاقدات.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق حرمان الهلال من التعاقدات. عَنّْ تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو رغم توقيعه من قبل نادي النصر بعد دخوله الفترة الحرة.

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وقدمت إدارة الهلال استئنافًا إلَّى مركز التحكيم الرياضي، وسط ضمانات بإصدار القرار الذي طال انتظاره، الأحد المقبل.

لهذا السبب، قام مديرو القيادة “بتأمين” مستقبل فريق كرة القدم الأول، بمجموعة من القرارات، فِيْ حالة رفع عقوبة المنع عَنّْ التعاقد ؛ كالآتي..

* 3 عروض رسمية

يبدو أن فريق الهلال الأول لكرة القدم قد يتضمن 3 صفقات رئيسية، بمجرد رفع عقوبة الحظر ؛ أيّ

حسن تمبكتي أعلن الإعلامي الرياضي طارق سعد فِيْ وقت سابق أن مدافع الشباب سيكون العقد الأول للهلال فور رفع الحظر. وكلما زاد هذا الاحتمال مع اقتراب ضم الليث نجم النقابة زياد الصحافِيْ.

– فهد المولد أعلن الوكيل التجاري لنادي الاتحاد السابق عَنّْ تلقيه عرضين من ناديين عاصم. وسط ضمانات من منصة إخبارية “99” وهِيْ الهلال والشباب.

بالإضافة إلَّى هذا الثنائي، كشف راديو أوندا سيرو أن الإسباني خوان ماتا نجل ريال مدريد السابق ؛ لا خيار أمامه سوى الانتقال إلَّى نادي الهلال. من أجل إنقاذ مسيرته الكروية.

* الفصل وتجديد العقد

سيكونون النجم الأرجنتيني لوسيانو فِيْتو. أنه ضحية خوان ماتا، إذا تم تحديد الصفقة رسميًا ؛ حيث سيتم الاستغناء عَنّْها.

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على صعيد آخر، بدأت إدارة الهلال المفاوضات مع ناصر الدوسري نجم فريق كرة القدم الأول. تجديد عقدك بحسب صحيفة “سبورتس”.

الجدير بالذكر أن الدوسري “23 سنة” يحظى باهتمام كبير من نادي النصر. للانضمام رسميًا إلَّى فريق كرة القدم الأول.