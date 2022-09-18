سيعود النجم البرازيلي تياجو نيفِيْز، أحد أهم أساطير كرة القدم فِيْ نادي الهلال، بحسب آخر الأخبار الصحفِيْة الواردة مساء الأحد، إلَّى ملاعب كرة القدم عام 2023.

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لطالما تميز الهلال، فِيْ تاريخه الكروي المميز، بنجوم عالميين، من بينهم البرازيلي تياجو نيفِيْز.

الهلال ينتظر … يعود تياجو نيفِيْز إلَّى ملاعب كرة القدم عام 2023

أشارت شبكة “VIVA SPORT” البرازيلية، عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي Twitter، مساء الأحد، إلَّى عودة النجم تياجو نيفِيْز إلَّى ملاعب كرة القدم قريبًا.

ونقلت السلسلة البرازيلية بيانا من ماريو بيتينكور رئيس نادي فلومينينسي قال فِيْه إن تياجو نيفِيْز يقترب من العودة فِيْ 2023.

ويغيب تياجو نيفِيْس عَنّْ كرة القدم منذ سبتمبر 2022 بعد انتهاء علاقته بالنادي الرياضي البرازيلي.

النجم البرازيلي تياجو نيفِيْز، من بين أساطير كرة القدم فِيْ الهلال، حيث لعب له فِيْ 3 ولايات مختلفة، من 2009 إلَّى 2015، بـ 97 مباراة رسمية، سجل فِيْها 46 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة.

يحظى النجم البرازيلي تياجو نيفِيْز بمكانة خاصة بين جماهِيْر الهلال الذين ينتظرون بفارغ الصبر عودته إلَّى ملاعب كرة القدم.