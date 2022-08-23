تاريخ النشر 08/23/2022

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وتتواصل المناقشات حول استراتيجية التطوير التي تنفذها إدارة الهلال، حيث تحاول مواكبة تطور عالم كرة القدم من جهات أخرى، بعيدًا عَنّْ المستوى الفني.

أعلن الهلال، أمس، عَنّْ الشعار الجديد للنادي، خلال مؤتمر صحفِيْ شهد العديد من التغييرات فِيْ المستوى التسويقي للمتصدر، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

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الهلال يتعاقد مع رونالدو لتكرار تجربة يوفنتوس. لماذا تغير الشعار

تمتد خبرة الهلال إلَّى الخطوات التي بدأتها العديد من الأندية الأوروبية التي قررت فِيْ السنوات الأخيرة تغيير شعار النادي على أمل تحقيق مكاسب تجارية ومالية متنوعة.

لماذا يغير الهلال شعار النادي

فِيْ عام 2017، قام نادي يوفنتوس الإيطالي بتغيير شعار النادي الذي اشتهر به لسنوات عديدة، واستبدله بشعار أبسط وأبسط من حيث التصميم.

قال الفريق الذي صمم شعار يوفنتوس الجديد عَنّْ تغيير الشعار فِيْ عام 2017 “فكرة إعادة تصميم الشعار هِيْ وضع النادي على نطاق أكبر مما هُو عليه فِيْ عالم الترفِيْه والرياضة، وليس متعلقًا بالرياضة. كرة القدم فقط. “.

تهدف هذه الأندية إلَّى منح الشعار مساحة أكبر ليشمل رياضات أخرى، مثل كرة اليد والكرة الطائرة وحتى الرياضات الإلكترونية.

وكرر الناديان الإيطاليان، إنتر ميلان وتوتنهام هُوتسبير، فِيْ السنوات الأخيرة، هذه التجربة، لتسهِيْل انتشار النادي فِيْ مختلف دول العالم.

الهلال يتعاقد مع رونالدو لتكرار تجربة يوفنتوس

تغيير الشعار ليس هُو الاتجاه الوحيد الذي تسلكه الأندية لبدء حقبة جديدة من حيث النشر والتسويق، وجزء من تلك الإستراتيجية هُو توظيف نجم كبير فِيْ عالم الساحرة المستديرة.

فِيْ عام 2022، وقع يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو، لأهداف فنية واقتصادية وتسويقية مختلفة، حيث أضاف البرتغالي الكثير من حيث النشر والتسويق للنادي القديم.

ارتبط اسم البرتغالي رونالدو بعرض مغرٍ من السعودية هذا الصيف، ولم يتم الكشف عَنّْ هُوية صاحبها، بينما انحسرت التوقعات تجاه الهلال أو الفوز، قبل التأكد من منع المدير الفني من تسجيل نجوم جدد. . ، لأن خطوة ضمه ستكون إضافة رائعة لهذا المسار التسويقي الجديد فِيْ الهلال القمر.