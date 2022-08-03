الهلال “يتفق” مع نجم باريس.. هدية ميسي إلَّى بن نافل ولكن !

فِيْ مفاجأة من العيار الثقيل .. توصل مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل إلَّى اتفاق مع أحد نجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. للانضمام إلَّى فريق كرة القدم الأول، هذا الصيف.

الهلال محروم حاليا من العقود بقرار من غرفة تسوية المنازعات. فِيْ إطار تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو، على الرغم من توقيع اللاعب لنادي النصر، بعد دخوله الفترة المجانية.

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من جهتها، تقدمت إدارة الهلال باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي ضد قرار غرفة تسوية المنازعات، مطالبة “بإجراءات مؤقتة”. للسماح بتسجيل العروض الجديدة، هذا الصيف ؛ حتى يتم اتخاذ القرار النهائي.

* الهلال “يتفق” مع نجم باريس .. لكن!

ونقل الإعلامي طلال العتيبي، عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، عَنّْ مصدر الهلال، اتفاق إدارة بن نافل مع النجم الدولي الهُولندي جورجينيو فِيْنالدوم، الملعب المتوسط ​​لأول كرة قدم. فريق باريس سان جيرمان.

وانضم فِيْنالدوم إلَّى باريس فِيْ صيف 2022 قادما من ليفربول بعد فشل انتقاله إلَّى العملاق الإسباني برشلونة.

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إلا أن النجم الهُولندي لم يقدم أي شيء لمرافقة إقامته فِيْ فريق العاصمة الفرنسية ؛ إدارة ناصر الخليفِيْ قررت الاستغناء عَنّْه هذا الصيف. كجزء من ثورة تجديد الفريق، حيث يعملون على توقيع الأسماء التي ستساعد الأسطورة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكشف المصدر أن Wijnaldum وافق على الانتقال إلَّى القائد هذا الصيف حيث لم يتبق شيء سوى توقيع العقود.

وأشار إلَّى أن التأخير فِيْ إصدار قرار “التحكيم”، فِيْ طلب الإجراءات المؤقتة، جعل جورجينيو فِيْنالدوم يتراجع عَنّْ تعاقده مع الهلال، ويتفق مع نادي روما الإيطالي.