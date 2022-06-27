الهلال يتوج بطلًا للدوري السعودي للمحترفين واتحاد جدة وصيفًا

فاز فريق الهلال الأول لكرة القدم بلقب الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2022-2022، بعد فوزه على نظيره الفيصلي، بهدفين مقابل هدف، في اليوم الأخير من المسابقة.

الهدف افتتحه أوديون إيغالو في الدقيقة السابعة عن طريق ميشيل ديلجادو، ليختتم الشوط الأول من المباراة بتقدم الهلال بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني أضاف أوديون إيغالو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 64 سجله ميشيل ديلجادو فيما سجل الفيصلي هدف كلايسون فييرا في الدقيقة 70.

من جهة أخرى، تعادل فريق نادي الاتحاد جدة لكرة القدم الأول مع نظيره الباطن بدون أهداف، ليصبح العميد وصيفاً في الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع الهلال رصيده إلى 67 نقطة ليحتل المركز الأول في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما رفع الاتحاد جدة رصيده إلى 65 نقطة ليحتل المركز الثاني.

وهبط الفريق الكروي الأول لنادي الفيصلي إلى الدرجة الأولى بعدما تجمد رصيده برصيد 33 نقطة ليحتل المركز الرابع عشر.