الهلال يحجز نجم الشباب وثنائي الاتحاد فِيْ 2023 وينتظر جوهرة النصر

عاش مشجعو الهلال صيفًا صعبًا للغاية، بعد رفض الفريق الأول لكرة القدم العقود. فِيْ سياق قضية النجم العالمي محمد كنو.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق حرمان نادي الهلال من التعاقدات. من أجل تجديد عقد كنو رغم توقيعه على منافسه النصر بعد دخوله وقت الفراغ.

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يعتقد العديد من النقاد أن القائد يصلح للمنافسة فِيْ الموسم الرياضي الحالي، حتى بدون صفقات. لكنه سيحتاج إلَّى حقن دماء جديدة، الصيف المقبل، بعد انتهاء العقوبة.

وظهرت خلال اليومين الماضيين مجموعة من النجوم المحليين فِيْ وسائل الإعلام، يريد نادي الهلال التوقيع عليهم الآن، بعد انتهاء الجملة ؛ كالآتي

* ثنائي نادي الاتحاد

يبرز فِيْ قمة اللاعبين الذين يريد قائد الهلال توظيفهم. كل من حمدان الشمراني وعبد الرحمن العبود.

ينتهِيْ عقد الشمراني والعبود مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فِيْ صيف 2023. مما يجعلهم مرشحين للانتقال إلَّى الهلال بحرية.

نجم نادي الشباب

بالإضافة إلَّى الشمراني والعبود، يظهر اسم حسن تومبوكتي قلب دفاع الفريق الكروي الأول لنادي الشباب.

وبحسب أكثر من وسيلة كانت تمبكتي. وهُو أول توقيع للهلال هذا الصيف لولا الإيقاف وهُو ما يجعله مرشحًا قويًا للانضمام إلَّى الفريق الموسم المقبل.

* نادي فِيْكتوري روك

وانتقل الرعب من الهلال إلَّى نادي النصر، عَنّْدما كشف برنامج “أكشن مع وليد”، فِيْ الساعات القليلة الماضية، عَنّْ حاجة القائد العظيم لخدمات النجم العالمي عبد الإله العمري قلب النجم. الدفاع العالمي. .

ينتهِيْ عقد العمري مع النصر فِيْ صيف 2024. وسيتعين على الهلال الانتظار حتى يناير من نفس العام للتوقيع عليه مجانًا، طالما أنه لن يجددها مع العلم بالطبع.