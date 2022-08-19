الهلال يحسم مستقبل البليهِيْ.. “بعد طلباته المالية الضخمة”

قرر مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، مستقبل النجم الدولي علي البلاحي قلب دفاع الفريق الكروي الأول.

ويدخل البلاحي الفترة المجانية لعقده مع الهلال، فِيْ يناير المقبل، والتي تتيح له التوقيع مع أي فريق آخر، دون العودة لإدارة بن نافل.

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رفض مدافع المدير الفني الدولي، خلال الأيام الماضية، عرضًا رسميًا من الإدارة بتجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، مقابل 4.5 مليون ريال، لكل موسم رياضي.

الهلال يقرر مستقبل علي البليحي

وفِيْ هذا السياق أعلن الإعلامي الرياضي خالد أبو غانم أن علي البلاحي سيبقى مع الهلال ولن يذهب إلَّى النصر أو الاتحاد. بحسب تقارير إعلامية.

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وكشف أبو غانم، فِيْ تصريحات متلفزة، أن إدارة بن نافل ستدفع المبلغ الذي طلبه البليحي مهما كان الرقم. لتجديد معه.

وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن إدارة الهلال الحالية وضعت نفسها فِيْ مأزق كبير، منذ تجديد عقد سلمان الفرج، الأعلى قيمة فِيْ المملكة.

وأشار أبو غانم إلَّى أنه منذ تجديد عقد الفرج، يطالب جميع النجوم العالميين فِيْ الفريق الكروي الأول لنادي الهلال بمبالغ طائلة للبقاء.